Lieferwagen fährt einfach davon

Marktheidenfeld.Einen leichten Schaden verursachte am Montag um 13.25 Uhr ein Lieferwagen an einem geparkten BMW in Marktheidenfeld. Die Fahrerin eines BMW parkte vor der Apotheke in der Georg-Mayr-Straße rechts neben einem weißen Lieferwagen. Als die Frau noch in ihrem Auto saß, fuhr der „Sprinter“ an und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite den BMW im vorderen linken Bereich.

Dabei entstand ein minimaler Schaden durch kleinere Kratzer. Der unbekannte Lieferwagenfahrer fuhr unvermittelt in Richtung Ortsausgang davon. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0 93 91 / 98 41 0 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.02.2019