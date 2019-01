Markt nimmt Erweiterung in Angriff

Kreuzwertheim.Langer Vorlauf für einen kurzen Beschluss – der aber von großer Bedeutung ist. Knapp drei Seiten umfasste der Text, den Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im Rathaus zum Thema „Staatliche Förderung der Erweiterung und Generalsanierung des Kindergartens Birkenstraße; Abschluss einer Maßnahmen-Vereinbarung“ vortrug. Weniger als zwei Zeilen lang war dann der Beschlussvorschlag, dem einmütig zugestimmt und mit dem eben diese genannte Maßnahmen-Vereinbarung abgeschlossen wurde.

Kurzgefasst verpflichtet sich darin der Markt Kreuzwertheim, dass er besagte Erweiterung und Generalsanierung des Kindergartens Birkenstraße vornimmt, auch wenn – wie erwartet – die Zuweisungen aus verschiedenen Fördertöpfen deutlich niedriger ausfällt, als ursprünglich beantragt.

Zuwendungen

Angesetzt hatte man im Antrag Gesamtzuwendungen in Höhe von rund 1,561 Millionen Euro. Tatsächlich fließen werden nun voraussichtlich zusammen 943 000 Euro. In der bisherigen haushaltsrechtlichen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2018 ging man – durchaus nicht unrealistisch, wie sich nun zeigt – von einer Gesamtzuwendung von 900 000 Euro aus. Auch deshalb hatten Bürgermeister und Gemeinderäte kein Problem damit, in der abzuschließenden Vereinbarung zu versichern, dass der Markt „bereit und in der Lage (ist), das Projekt gemäß dem vorgelegten und gegebenenfalls aktualisierten Finanzierungsplan durchzuführen und zu finanzieren“.

Kein Rechtsanspruch

Bewusst ist man sich ebenso der Tatsache, dass auch bei einer Bewilligung der Förderung mit einer längeren Vorfinanzierungsdauer „unter Umständen auf Jahre hinaus“ zu rechnen ist. Dass man mit der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn „keinen Rechtsanspruch auf spätere Förderung“ erwirbt, stellt ebenfalls nichts Neues dar.

Kämmerer Rupert Schiller stellte in der von ihm verfassten und von Bürgermeister Thoma verlesenen Vorlage fest: Die in der Maßnahmen-Vereinbarung enthaltenen Regelungen galten bei vergleichbaren Vorhaben auch schon früher. Jetzt seien diese „schon im Vorfeld durch Unterschrift durch den Zuwendungsempfänger zu bestätigen“.

Aufträge vergeben

In der nichtöffentlichen Sitzung Anfang Dezember hatte der Gemeinderat verschiedene Aufträge für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße vergeben. So wurde die Firma Björn Mayer Dach aus Wertheim für knapp 27 140 Euro mit den Dachdeckungsarbeiten und für rund 48 399 Euro mit den Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten betraut, informierte Thoma am Dienstag.

Den Zuschlag für die Elektroarbeiten erhielt die Kreuzwertheimer Firma Senfleben für rund 43 720 Euro. Den Auftrag für die Kunststofffenster erteilte das Gremium der Firma Englert Fensterbau aus Wertheim für rund 104 815 Euro. In allen Fällen war zuvor eine beschränkte Ausschreibung erfolgt, mit der Einverständnis bestand.

In der letzten nichtöffentlichen Zusammenkunft vor dem Jahreswechsel wurde das Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dr.-Ing. Thomas Domanig aus Großostheim mit der Prüfung des Brandschutznachweises beauftragt. ek

