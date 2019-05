Mehrzweckhalle erst im Frühjahr fertig

Vom Umbau der Turnhalle, über Bauplätze, Feuerwehrfahrzeuge bis hin zum Containerstandort – die Tagesordnung der Bürgerversammlung in Röttbach war lang.

Röttbach. In Röttbach endete am Dienstagabend die Serie von vier Bürgerversammlungen des Marktes Kreuzwertheim in diesem Jahr. Dass die Veranstaltung, verglichen mit den vorangegangenen in Kreuzwertheim, Wiebelbach und Unterwittbach, in

...