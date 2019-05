Mit Bagger an Brücke hängen geblieben

Triefenstein.Am Dienstagabend um etwa 18.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Lkw, beladen mit einem Bagger, der auf der Staatsstraße 2299 von Wertheim in Richtung Lengfurt fuhr, an der Brücke in Lengfurt mit dem aufgeladenen Bagger hängen blieb. Nach dem Unfall stiegen sowohl Fahrer als auch Beifahrer aus und besahen sich den Schaden: Zwei herausgebrochene Betonstücke an der Brückenunterseite.

Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen orange-farbenen Lkw, Modell eventuell Mercedes Actross, mit blauem Container und einem gelben Bagger auf der Ladefläche. Der Fahrer des Lkw war rund 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, hatte kurze braune Haare und trug eine orangene Latzhose. Sein Beifahrer war rund 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine Glatze und einen grauen Vollbart.

Hinweise auf das Fahrzeug oder die beiden Insassen erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefon 09391/98410. pol

