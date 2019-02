Kreuzwertheim.Unter der Überschrift „Mit der Natur im Gleichgewicht“ will Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma im Rahmen des Prozesses der Lokalen Agenda 21 mit den Bürgern über Themen zur nachhaltigen Entwicklung der Marktgemeinde sprechen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 4. April, ab 18 Uhr im Fürstin-Wanda-Haus statt.

Auf dem Programm steht dabei auch die Vorstellung von Andreas Schätzlein, sei November erster offizieller hauptamtlicher Ranger im Naturpark Spessart. Er möchte über seine Aufgaben informieren.

Ein weiteres Thema soll das „Leader“-Projekt „Schutz- und Infohütten im Naturpark Spessart“ sein. Dieses wurde vom Verein Naturpark Spessart in Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen entwickelt. Auch die Marktgemeinde beteiligt sich an der Aktion. Das Projekt wird bei dem treffen erklärt. Gemeinsam mit den Bürgern soll zudem der Hüttenstandort ausgewählt werden.

Dritter Diskussionspunkt des Abends sind die Pflegemaßnahmen im Streuobstwiesengebiet. Der Zustand des alten Baumbestands in den Streuobstwiesen „Ehrlichsgärten“ sei teilweise sehr schlecht, heißt es dazu in der Ankündigung der Verantwortlichen. Diese für die Gemeinde prägende Kulturlandschaft sollte unbedingt erhalten bleiben. Darum wurde ein Pflegevertrag mit der Main-Streuobst-Bienen eG abgeschlossen. Die Pflegemaßnahmen und die Ergebnisse der Flora-Fauna-Kartierung erläutert Christian Salomon vom Naturpark Spessart.

Weiter stehen „neue Wege in der Landschaftspflege“ auf der Tagesordnung. Nachgegangen werden soll der Frage, wie der weitere Rückgang der Artenvielfalt durch sinnvolle Landschaftspflege (beispielsweise durch Blühflächen) im kommunalen und privaten Bereich aufgehalten werden kann.

Ein wichtiger Aspekt in Kreuzwertheim ist auch die Verkehrsüberwachung. In der Gemeinde werde oftmals sehr schnell gefahren. Das Parkverhalten entspreche längst nicht mehr der Straßenverkehrsordnung, so die Verantwortlichen. Deshalb erfolge ab Mitte 2019 eine kommunale Verkehrsüberwachung.

Zudem will man an dem Abend über weitere Themen wie etwa die Lichtverschmutzung diskutieren und Empfehlungen erarbeiten.

