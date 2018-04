Mit entgegenkommendem BMW kollidiert

Anzeige

Unterwittbach.Glück im Unglück hatten am Mittwoch zwei Autofahrer bei einer Kollision mit 8500 Euro Sachschaden.

Eine Ford-Fahrerin war gegen 10.50 Uhr auf der Staatsstraße 2315 von Altfeld kommend in Richtung Kreuzwertheim unterwegs. An der Einmündung nach Unterwittbach standen zu diesem Zeitpunkt zwei Autofahrer eingeordnet zum Linksabbiegen. Diese Situation erkannte die Frau zu spät, verhinderte aber durch ein Ausweichmanöver nach links, dass sie auf die beiden Fahrzeuge prallte. In spitzem Winkel wollte die Frau in die Einmündung zur Unterwittbacher Straße lenken, konnte aber einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer nicht mehr verhindern. Der BMW war durch den Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Verletzt wurde niemand. pol