Mit Fahrrädern fing alles an

Schon 1952 begann seine Kariere als Selbstständiger. Zusammen mit einem Kollegen gründete er eine Firma zum Verkauf von Fahrrädern in Giebelstadt. Später kamen noch Motorräder der Firma DKW dazu. Nach einiger Zeit stieg sein Kompagnon aus dem Unternehmen aus und er führte es alleine weiter.

Wechsel nach Wertheim

Ende der 50er Jahre erfuhr er vom Verkaufsleiter der DKW, dass es in Wertheim die Chance gab, einen größeren Verkauf für die Motorräder zu eröffnen. Eine Vergrößerung in Giebelstadt war hingegen nicht möglich.

So nutzte er die Chance und zog 1958 in die Main-Tauber-Stadt. Seine Frau, die er 1957 geheiratet hatte, kam natürlich mit ihm.

Zunächst pachtete er das Unternehmen. Zu diesem gehörten neben dem Verkauf auch eine kleine Werkstatt, sowie eine Araltankstelle. Standort war in Bestenheid auf dem heutigen Normagelände. 1960 kaufte er die Firma und gab ihr seinen Namen. Ab 1962 verkaufte die Firma „Michael Popp“ dann ausschließlich Mercedes PKW.

Auf dem Gelände gewohnt

Gelebt hat das Paar anfangs auf dem Betriebsgelände, 1975 zogen sie in ihr Haus in Kreuzwertheim, in dem sie noch heute wohnen. Seine Frau war in der Buchhaltung der Firma tätig, der Jubilar als Geschäftsführer immer erreichbarer Ansprechpartner für Kunden und Angestellte.

Anfangs startete man mit drei Mitarbeitern. Zu Beginn der 1970er Jahre waren es 49. Seit Mitte der 60er bildete die Firma auch Kraftfahrzeugmechaniker und kaufmännische Berufe aus.„Insgesamt haben wir in all den Jahren bis zur Geschäftsübergabe rund 120 Lehrlinge gehabt.“

Im Dezember 1994 verkaufte er das Unternehmen, da er keine eigenen Kinder hatte. Der Standort hatte sich unter dem neuen Besitzer verändert, der Name blieb bis heute.

Besonders schön ist für die Eheleute der Rückblick auf ihr stet wachsendes Lebenswerk. In den knapp 40 Jahren Betriebszeit habe man viele zufriedene Stammkunden gehabt. „Die waren ein wichtiger Pfeiler.“ „Wir hatten stets guten Kontakt zu unseren Kunden.

Ich war als Chef immer im Haus“, stellte Popp fest. Der Familie blieben so nur zwei Wochen Urlaub im Jahr, um die Faschingszeit, wenn man einige Tage Betriebsferien mit Notbesetzung hatte. Diese Urlaube verbrachten die Eheleute beim Skifahren in Reit am Winkel.

Seine Hobbys lebte das Paar am Wochenende aus. So war Popp ein ambitionierter Jäger. Eine Leidenschaft zu der ihn seine Gattin führte. „Mein Vater und Bruder waren Förster“, erklärte diese dazu. 1972 machten beide den Jagdschein.

Gejagt wurde in gepachteten Jagdbögen rund um Wertheim, aber auch in Österreich. Für beide ein schönes gemeinsames Hobby. „Mein Frau störte im Gegensatz zu mir nur das nächtliche Aufstehen.“ Die Aufgabe des Jägers sei damals noch mehr das Hegen des Wilds gewesen.

Mitte der 1970er Jahre kam eher zufällig die Imkerei dazu. „Ein älterer Bekannte suchte einen Nachfolger für seine Bienenstöcke“, so Michael Popp. Angefangen hat alles mit drei Stöcken, heute sind es sieben. Die Jagd übte er bis vor zwei Jahren aus, der Imkerei ist er bis heute treu. Zudem ist Popp seit 30 Jahren passives Mitglied im Männergesangsverein Kreuzwertheim.

Ein Wegbegleiter des Jubilars ist sein Dackel „Cira.“ Einer seiner Lieblingsorte im Haus ist seine Kellerbar mit vielen Jagdtrophäen. „Früher gab es dort oft große Feiern“, erzählt der Jubilar.

Der 90. Ehrentag wird ruhig und im kleinen Rahmen gefeiert. Am Sonntag, 29. April, wird es zudem einen Dankgottesdienst in der katholischen Kirche Kreuzwertheim geben. Diesen gestaltet der Männergesangverein mit.

Den heute sicherlich zahlreich eintreffenden Glückwünschen zu seinem 90. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.

