Mit Hubschrauber in die Klinik

KREUZWERTHEIM.Am Montagnachmittag ist es im Kreuzwertheimer Ortsteil Wiebelbach zu einem schweren Betriebsunfall gekommen, bei dem sich ein 67-Jähriger offensichtlich mit einem Werkzeug verletzt hatte. Der genaue Hergang des Unfalls ist nun Gegenstand der Untersuchungen der Würzburger Kripo.

Gegen 14 Uhr hatte der Angestellte auf dem Firmengelände in der Spessartstraße Schleifarbeiten durchgeführt. Weitere Mitarbeiter berichteten später, dass der Mann plötzlich am Boden neben dem zuvor verwendeten Winkelschleifer lag und schwerste Verletzungen am Bein aufwies.

Mehrere Zeugen leisteten ihrem Kollegen sofort erste Hilfe. Der Geschädigte musste zunächst reanimiert werden, anschließend flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine umliegende Klinik.