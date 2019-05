Mit Luftgewehr auf Lkw geschossen

Kreuzwertheim.Ein Schuss aus einem Luftgewehr traf am Donnerstag einen in der Haslocher Straße geparkten Lkw. Der Fahrer des Lkws stand ab 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohändlers, nachdem er geladen hatte und wollte sich vor der Weiterfahrt einige Stunden ausruhen. Zu diesem Zweck hatte er die Vorhänge in seiner Fahrerkabine zugezogen. Gegen 21.45 Uhr wurde er von einem plötzlichen Knall geweckt und sah, dass die Beifahrerscheibe komplett zerborsten war. Die verständigte Polizeistreife fand außer den Scherben, die sich außerhalb des Fahrzeugs befanden, auch ein Projektil eines Luftdruckgewehrs. Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen gezielten Schuss auf den Fahrer gehandelt hat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Marktheidenfeld zeugen, die sich unter Telefon 09391/98410 melden sollen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019