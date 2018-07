Mit Tatendrang und Begeisterung

Anzeige

Die „Frechen Früchtchen“ rockten mit farbigen Klangrollen aus Papier und komplizierten Rhythmen à la Off’sches Schulwerk und einer Bewegungs-Choreographie die Bühne. Klassisch wurde es mit der jungen Geigerin Pauline Greiner, die, begleitet von Petra Röhrig am Klavier, das Violinkonzert D-Dur, Satz 1 von Oskar Rieding zum Besten gab.

Mit einer ausdrucksvollen Stimme verzauberte Paula Szabo mit dem Song „Yours“. Talent als Songschreiber bewiesen der Sänger Sebastian Kohmann und seine Schülerband. Sie bestückten ihren Song „Me and my radio“ mit Rap-Elementen . Eine Pop-Ballade gaben die Gesangsschüler zum Besten.

Von rockig bis alpenländisch

Eine rasante Rock-Toccata wirbelte die musikalische Allrounderin Paula Dreßler über die Tasten des Klaviers. Recht alpenländisch ging es mit der „Gstanzl-Musik“ der Holzbläser unter der Leitung von Claus Voit in die Pause. Die erst seit einem Vierteljahr zusammenspielende „Gravers Band“ zog mit drei Titeln „Sick boy“, „There is nothing“ und „Holding me back“ eine heiße Nummer ab. „Ach was soll’s“ oder spanisch „Mas que nada“ boten Paula Dreßler und Claus Voit mit Alt- und Baritonsaxofon einen sehr gekonnt gespielten, eingängigen Titel.

Relaxt und gekonnt agierten die Wellness-Grazien mit Körpersprache und Stimme bei Ihrem Song „Bring me little water, Sylvie“. Sie treten seit zwölf Jahren zusammen auf und zeigen, dass eine 82-Jährige mit der jüngeren Generation in punkto Fitness durchaus mithalten kann.

Mit Schostakovitsch’s „Waltz Nr. 2“ beschloss das „Ohrwurmorchester“ diesen gelungenen musikalischen Sonntagvormittag. Herzlicher Beifall belohnte am Ende der Aufführungen alle Akteure. sto

