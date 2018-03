Mitglieder stimmten Beitragserhöhung zu

Anzeige

Sanierung der Sportanlage

Doch sei die Sportanlage in die Jahre gekommen. Um eine feste und saubere Überdachung zu errichten benötige der Verein die Unterstützung der Marktgemeinde. Auch sei eine baldige Instandsetzung der 400-Meter-Laufbahn unumgänglich, damit Kreuzwertheim für Jung und Alt attraktiv bleibe. Abschließend dankte Freek allen Engagierten und den Platzwarte Thomas Röttinger und Helmut Krebs.

Wie Sabine Bernhardt, verantwortlich für die Finanzen, sagte, erwirtschaftete der Verein 2017 im normalen Geschäftsbereich keinen Überschuss. Dass es dennoch ein positives Ergebnis gab, lag an den Einnahmen aus der Fußballstadtmeisterschaft. Daniela Zeuch und Michael Werbach hatten die Kasse geprüft und bescheinigten deren tadellose Führung. Dem Antrag auf Entlastung stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Dieter Müller, Vorsitzender Mitgliederwesen, begründete einen Antrag des Vorstands auf Erhöhung des Vereinsbeitrages ab 2019. Bis 2016 sei das Finanzergebnis positiv gewesen. Steigende Kosten in den Bereichen Energie, Verbands- und Versicherungsabgaben und Trainerwesen sowie geringere Einnahmen durch den Wegfall der Kabarettveranstaltungen und der Mieteinnahmen von Türkgücü Wertheim führten erstmals zu einem geringen Minus.

Im Zuge der 2017 gesetzlich vorgeschriebenen Einholung von Datenschutzerklärungen habe der Verein zirka 40 Mitglieder verloren, was sich nicht unerheblich auf die Beitragseinnahmen auswirke.

Die Anpassung der seit 2012 unveränderte Beitragssätze sei deshalb notwendig und in der geplanten Höhe auch sehr moderat, so Müller. Die Erhöhung sei wichtig, um 2022 das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins auf finanziell guter Basis feiern zu können.

Die Mitglieder folgten einstimmig dem Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge ab dem 1. Januar 2019: für Kinder und Jugendliche um sechs auf 48 Euro, für Erwachsene um sechs auf 66 Euro und für Familien um zwölf auf 144 Euro.

85 Jahre dem Verein treu

Dieter Müller ehrte im Namen des Vorstands verdiente Mitglieder. Im Mittelpunkt standen hierbei Hans Klüpfel, der dem TSV seit 85 Jahren treu ist, und die Ernennung von Anton Futschek zum Ehrenmitglied. Dieser „ist ein Mann, der seit fast 35 Jahren bei uns Mitglied ist und während dieser langen Zeit in unserem Verein in verschiedenen Ämtern Großes geleistet hat“, ebtonte Müller. Besonders die Unterstützung der Fußballabteilungen sei für Futschek immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Der Geehrte bekleidete viele Ämter: 1984 bis 1992: Leiter der damaligen Wanderabteilung, 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzender, 1993 bis 2002: Betreuer und Abteilungsleiter im Jugendfußball, 1998 bis 2008: Mitglied des Vergnügungsausschusses, seit 2009 ständiger Vertreter des TSV im Quätschichfest-Ausschuss, seit 2011 Mitglied im Betreuerstab der ersten und zweiten Fußballmannschaft, seit 2017 stellvertretender Vorsitzender des TSV-Fußball-Fördervereins.

Mit Stolz verwies Freek noch auf eine weitere Ehrung: Dieter Müller, Vorsitzender Mitgliederwesen und heute noch aktiver Schiedsrichter, wurde für die Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim in der Kategorie Ü 50 durch den Deutschen Fußballverband ausgezeichnet.

Beim Punkt „Neuwahlen“ kündigten Joachim Freek und Dieter Müller ihr Ausscheiden an. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands stellten sich Sabine Bernhardt (Vorsitzende Finanzen) und Petra Rösch (Vereinsverwaltung) zur Wiederwahl. Da keine Bewerber für die beiden Zurückgetretenen gefunden wurden, bleiben sie weiter kommissarisch in ihren Ämtern. Der weiteren bisherige Amtsinhaber und die Kassenprüfer wurden jeweils einstimmig bestätigt.

Organisationsleiterin Linda Senfleben stellte die Fußball-Stadtmeisterschaften in den Mittelpunkt ihres Berichts. 400 Helferschichten wurden von 250 Personen übernommen. Manche davon waren bis zu fünfmal im Dienst.

Zum 15. Mal veranstaltete der TSV das Zeltlager in Windheim. Der 17-köpfige Betreuerstab lobte das disziplinierte Verhalten der 78 Teilnehmer. Über 100 Kinder und Jugendliche aus allen Sparten des TSV beteiligten an der Nikolausfeier der Sportjugend. Senfleben verwies auf einige Termine. Das „Totale Bamberger Kabarett“ (TBC) gastiert am Freitag, 26. Oktober beim TSV. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018