Mitgliedsnummer 500 vergeben

Kreuzwertheim.Große Freude herrschte dieser Tage beim VdK-Ortsverband VG Kreuzwertheim. Der Vorstandsvorsitzende Peter Merkert, seine Stellvertreterin Heike Flegler und die Frauenbeauftragte und Ortsbetreuerin Erika Kirchner begrüßten Renate Scheurich aus Hasloch-Hasselberg, die dem Sozialverband als 500. Mitglied beigetreten ist.

Renate Scheurich ist bereits das 18. neue Mitglied in diesem Jahr. Ihren Beitritt begründete sie damit, dass sie beim VdK kompetente Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung bekommt. Außerdem habe sie auch in ihrem Bekanntenkreis nur Positives über den VdK erfahren. vdk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019