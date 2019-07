Mobiltelefon unterschlagen

Marktheidenfeld.Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, kam es bereits am Sonntag, 30. Juni, zwischen 10 und 11 Uhr, in Martkheidenfeld zur Unterschlagung eines verlorenen Handys. Das Mobiltelefon der Marke Samsung im Wert von 800 Euro wurde zwischen Alter Mainbrücke und dem Ruderhaus verloren.

Kurz auf WhatsApp aufgetaucht

Am vergangenen Freitag fiel der Schwester der Geschädigten in WhatsApp unter der Handynummer ein neues Profilbild auf, das eine fremde Familie zeigt. Kurz darauf war das Bild jedoch wieder verschwunden.

Am Samstag sah die Geschädigte am Main einen etwa 60 Jahre alten Mann mit nacktem Oberkörper, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Dieser Mann war ihr bereits zur Verlustzeit im Bereich der Alten Mainbrücke aufgefallen. Auch hält er sich hier wohl des Öfteren auf. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienlichen Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 0 93 91 / 9 84 10. pol

