Museum bei Nacht und Kerzenschein

Kreuzwertheim.Das Scheunentor des Museums Prassek-Scheune in der Pfarrgasse 9 in Kreuzwertheim öffnet am Donnerstag, 6. Dezember, um 18 Uhr. An diesem Tag kann die Einrichtung im angenehmen Kerzenschein bei Glühwein und Tee erlebt werden.

Etwas ganz besonderes macht diesen Abend zum Event: Im Gewölbekeller erwartet die Besucher eine errichtete Trödeltafel mit verschiedenen ausgewählten Raritäten und Kostbarkeiten.

In der Saison 2019 ist geplant, Workshops in und vor der Scheune anzubieten. Wer daran interessiert ist, sein handwerkliches Kölnnen weiterzugeben, kann sich an diesem Abend informieren. Telefonisch ist die Museumsleitung unter 0151/51162828 erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018