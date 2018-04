Museum startet heute in die neue Saison

Anzeige

Kreuzwertheim.Das Heimat- und Handwerkermuseum Prassek-Scheune in der Pfarrgasse 9 eröffnet zum zehnten Mal seine Tore. Das Museum befindet sich in einer renovierten 400 Jahre alten Fachwerkscheune gleich neben dem Schloss derer zu Löwenstein, nahe dem Kreuzwertheimer Mainufer. Das noch an Jahren junge Museum überrascht mit seiner Vielfältigkeit und Ausstattung. In insgesamt neun offenen Räumlichkeiten und Unterteilungen entdeckt der Besucher zahlreiche Schätze. Neu ist sind in dieser Saison die Öffnungszeiten. In den Monaten April bis Oktober sind an jedem ersten und dritten Samstag im Monat die Tore von 14 bis 17 Uhr für jedermann geöffnet. Auf die Besucher wartet dann ein interessanter Rundgang durch die Räumlichkeiten gemeinsam mit der Museumsleiterin Gisela Hyn. pm/Bild: Mueseum