Musik aus der Mitte des 18. Jahrhunderts

Homburg.Das letzte Konzert des Jahres in Schloss Homburg am Main am Samstag, 15. Dezember, um 19 Uhr führt in die Klangwelt der Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Musik der Söhne Johann Sebastian Bachs, Carl Philipp Emanuel und Johann Christoph Friedrich. Da darf auch ein Werk des Vaters nicht fehlen. Harfe, Violoncello und das aufblühende neue Fortepiano waren Lieblingsinstrumente dieser Epoche.

Für das Auge und Ohr besonders reizvoll ist eine bemerkenswerte Harfe des Pariser Harfen- und Klavierbauers Sébastien Érard aus dem Jahr 1808, die vom Städtischen historischen Museum Bad Homburg für dieses Konzert zur Verfügung gestellt wird. Sie erklingt in einer Sonate Cal Philipp Emanuel Bachs, erstmals in der vom Komponisten vorgesehenen Begleitung mit Violoncello und Klavier.

Das Hammerklavier, ein um 1760 in Thüringen gebautes „Pantaleon“ wird auch solistisch in einer brillianten Sonate Carl Philipp Emanuel Bachs seine klanglichen Reize offenbaren. Dem Violoncello ist eine virtuose Sonate des Bach-Sohnes Christoph Friedrich, dem „Bückeburger“ Bach gewidmet. Solisten sind Daphné Milio, Harfe; Gerhart Darmstadt, Violoncello und Michael Günther, Fortepiano („Pantaleon“).

In der Pause sind die Ausstellung der „Marsbilder“ sowie die Arbeiten für die Porzellanmanufaktur Fürstenberg der Künstlerin Eva Grossberg (1924 bis 2014) zu sehen.

