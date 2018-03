Musizierkreis-Konzert war großer Hit

Anzeige

Musikalisch schwungvoll eröffnet wurde es vom Percussion-Ensemble mit Philipp Tischer, Mathis Schultheiß, Nils Jahn und Julian Stöhr unter der Leitung von Kurt Sitterli.

Die Musikschule des Musizierkreises ist offen nach vielen Seiten. Das zeigt auch die Kooperation mit der Grundschule. Und die wiederum ist erfolgreich. Sie wird dabei sein, wenn am 24. März in der Stadthalle in Lohr der „Justi“ verliehen wird, der Jugendkulturpreis der Jugendstiftung des Main-Spessart-Kreises.

Fast 30 Mädchen und Jungs aus den dritten und vierten Klassen haben das Projekt „Ich – Du – Wir. Kinder einer Welt“ auf die Beine gestellt und zum Beispiel alle Texte dafür selbst erarbeitet. Darin berichten sie unter anderem, dass es Schüler aus 17 Ländern an der Grundschule gibt, mit ganz unterschiedlichen Religionen und Traditionen.

Mit dem Hit „Lieblingsmensch“ hatte Anisa Celik in der Gruppe ihren ersten Auftritt. Später im Programm brachte die „Kleine mit der großen Stimme“ mit „Stay“ von Rihanna die Halle zum Kochen. Noch mehr beeindruckte sie zumindest den Rezensenten aber, begleitet von Tobias Pawlick an der Gitarre, mit dem gefühlvoll und ausdrucksstark vorgetragenen „Fields of Gold“ von Sting.

Selbstverfasster Song

Ganz anders, aber kaum weniger eindrucksvoll die Auftritte der folgenden Künstler. Da war etwa Emanuel Hirsch, junger Singer-Songwriter mit seinem selbstverfassten „Die Zeit ist dein Freund“, bei dem er von Tobias Pawlick an der Gitarre begleitet wurde. Oder die junge Saxofonistin Paula Dreßler, die gemeinsam mit Claus Voit mit einer Blues-Improvisation begeisterte. Neben Anisa Celik und Julian Roth war die Musikerin, die erfolgreich die D1-Prüfung für Bläser absolviert hat, eine der Säulen des Programms. So begleitete sie sich etwa bei ihrem zweiten Auftritt mit dem Saxofon selbst am E-Piano, worauf sie zuvor „Jumping Jack“ eingespielt und gespeichert hatte. Und Paula gehörte schließlich, als einzige aktuelle Schülerin, auch zum „Sax Ensemble“ von Claus Voit, der für die „Moonlight Serenade“ und „Pick up the Pieces“ noch einmal die „Ehemaligen“ Leon Kohrmann, Carla und Ines Scheuring und Ronja Schneider reaktiviert hatte.

Zu den ungewöhnlichen Ensembles des außergewöhnlichen Konzerts zählte auch die Jugendfeuerwehrkapelle Röttbach, erst in „Originalbesetzung“ und dann mit Bläserinnen und Bläsern der Musikschule kongenial verstärkt.

„Voice Kids“ hin oder her – auch für das Konzert des Musizierkreises wich Julian Roth nicht von seiner Linie ab. Und die lautet nun einmal, klassisches Liedgut vorzutragen. Neben seinem „Hit“ aus der Fernsehshow, Puccinis „O mio Babbino Caro“, für das das Publikum schon bei der Ankündigung Applaus spendete, gehörten diesmal „Torna di Tito a lato“ aus der letzten Mozart-Oper „La clemenza di Tito“ und aus der „Fledermaus“ von Johann Strauss „Chacun à son goût! (Ich lade gern mir Gäste ein)“ zum Repertoire. Bei diesen beiden Stücken begleitete ihn Theresa Bauer am Akkordeon.

Nur beim letzten Stück des Konzertabends wurde es zeitgenössisch , als es hieß „Time to say goodbye“. Hier saß, ebenso wie bei Julian Roths Puccini-Arie, Petra Röhrig am E-Piano.

Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018