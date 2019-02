Narren ziehen durch die Winzergemeinde

Homburg.Der Carneval-Verein „Die Steeäisel“ aus Homburg veranstaltet am Sonntag, 3. März, einen großen Faschingsumzug durch die Winzergemeinde. Wie es in der Ankündigung heißt, werden dabei eine große Anzahl an Motivwagen und Fußgruppen durch die Straßen ziehen.

Ihre Teilnahme angekündigt haben bereits zahlreiche Narren aus Homburg, Trennfeld, Marktheidenfeld, Bettingen, Lengfurt und Steinmark.

Zugaufstellung

Zugaufstellung ist ab 13 Uhr in der Maintalstraße (Ortsausgang Richtungen Bettingen). Start ist um 14.01 Uhr.

Der Zug schlängelt sich durch die Maintalstraße, die „Homburger Unterstadt“, durch die Bischbachstraße, die „Homburger Schlucht“, hoch ins Zellertor, wieder über den Julius- Echter-Platz weiter bis zum Schlossplatz. An den Straßen und auf den Plätzen finden sich auch verschiedene Verkaufsstände.

Faschingstreiben

Nach dem Umzug geht das große Faschingstreiben im „Steeäiselstall“ (Schlossscheune) sowie in Homburgs Straßen und zahlreichen Lokalen bis spät in die Nacht weiter.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019