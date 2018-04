Natur braucht Erholung vom Mensch

Anzeige

Keine Parkplätze

Das habe sich aber schon in der Vergangenheit als problematisch erwiesen, zudem sei die Situation durch den Einsatz eines Kontrolleurs doch besser geworden, machte der Bürgermeister geltend. Er schlug nun als Kompromiss vor, zwar eine Schranke aufzustellen, diese aber erst an einer Weggabelung etwa 400 Meter hinter der Schleuse, denn in diesen Bereich des „Himmelreichs“ müssten nur wenige Grundstückseigentümer, Wald- und Landwirte fahren. Vor der Schranke könne man fünf geschotterte Parkplätze anlegen, die dann Anglern mit Berechtigungsnachweis zur Verfügung stünden. Außerdem regte der Bürgermeister an, das Areal in drei Zonen mit unterschiedlicher Nutzungsintensität einzuteilen. Von Zone zu Zone müsste die Freizeitnutzung abnehmen. Durch ein entsprechendes Schild am Eingang zum „Himmelreich“ sollten die Verhaltensregeln bekanntgemacht werden.

Günter Kohrmann (CSU) wollte wissen, ob die Schranke abschließbar sein solle (ein alter Streitpunkt), wie man sicherstellen wolle und dass sie nicht umfahren werden könne. Sie solle abschließbar sein, über den Standort soll nach Thomas Vorstellungen der Bauausschuss entscheiden.

Gegen die geplanten Stellplätze sprach sich Frank Theobald (Freie Wähler) aus, denn durch diese schaffe man einen Anreiz, in das Gebiet zu fahren. Dementsprechend äußerte sich auch Silvia Klee (SPD). Deren Fraktionskollege Andreas Schmidt meinte, der Kontrolleur müsse genaue Anweisungen erhalten. Während das Konzept zur Besucher- und Nutzerlenkung einschließlich Hinweisschildern vom Gremium dann einmütig beschlossen wurde, votierten nur 14 Gemeinderäte für die Schranke. Nur drei mochten sich aber für Stellplätze aussprechen, die damit abgelehnt waren.

Einstimmiges Einverständnis gab es mit dem Vorhaben der „Royal Ranger“ aus Wertheim, in der künftigen „Zone 1“ des „Himmelreichs“ ein Erlebnispädagogik-Camp zu errichten. Die Gruppe ist schon seit einigen Jahren am Freizeitplatz an den Bachwiesen aktiv, dort ist es ihnen aber wegen immer wieder vorkommender Nutzungsüberschneidungen „zu eng“ geworden. Mit Grundstückseigentümern, Landwirten und Pächtern wurde eine Einigung über eine andere Fläche erzielt, die Untere Naturschutzbehörde bewertet das Projekt positiv. Bedenken gab es von den Jagdpächtern, die deshalb vorschlugen, die Pfadfinder sollten in den „Ehrlichsgärten“ aktiv werden. Deren Schutzcharakter ist allerdings noch höher als der des „Himmelreichs“, so dass der Vorschlag allein deswegen schon nicht umsetzbar wäre. ek

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018