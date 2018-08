Nordring ist wieder frei

Anzeige

Marktheidenfeld.Die Baumaßnahme am Nordring Marktheidenfeld (Kreisstraße MSP 45) fand am Freitag ihr Ende.

Landrat Thomas Schiebel durchschnitt gemeinsam mit Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder das Band zur Freigabe für den Straßenverkehr.

Die Ausführung der Sanierung erfolgte in mehreren Teilabschnitten, bis auf einen Tag der Vollsperrung am vorvergangenen Sonntag, konnte die Strecke halbseitig befahren werden. Seinen Dank sprach Landrat Schiebel den umliegenden Unternehmen aus. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine solch große Baumaßnahme so unbeschwert hingenommen und akzeptiert wird.“ lra