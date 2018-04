Open-Air-Konzert zum Finale

Anzeige

Marktheidenfeld.Die Vorbereitungen für die Radltour des Bayerischen Rundfunks (BR) laufen. Am Freitag, 3. August, wird die letzte Station der Radler Marktheidenfeld sein. Dann wird auf dem ehemaligen TVM-Gelände unterhalb der Turnhalle ein großes Open-Air-Konzert gefeiert.

Zu dieser Abschlussveranstaltung der Radltour erwartet der BR bis zehntausend Besucher. Seit dem Jahr 1990 führt der Sender die Radltour mit rund 1100 Teilnehmern durch. S

tarten wird die Tour am 29. Juli in Mühldorf am Inn und führt dann unter anderem durch Landshut, Baiersdorf und Kitzingen bis nach Marktheidenfeld. pm