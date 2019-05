Polizei sucht Zeugen

Marktheidenfeld.Eine Zeugin hörte am Freitag Am Freitag um 14 Uhr einen lauten Knall in der Marktheidenfelder Robert-Koch-Straße. Als sie sich umschaute sah sie einen Pritschenwagen einer Baufirma, der rückwärts gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Anschließend entfernte sich der Fahrer , ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Als Polizei eintraf, stand der Pritschenwagen wieder vor Ort. Von den anwesenden Arbeitern gab sich keiner als verantwortlicher Fahrer zu erkennen.

Am Samstag parkte eine Frau ihren grauen Opel Astra in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr auf einem Eltern-Kindparkplatz im Parkhaus am Rathaus. Als sie zurück kam, stellte sie einen Schaden im Bereich der rechten hinteren Seite fest. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0 93 91 / 9 84 10 entgegengenommen. pol

