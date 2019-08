Polizeibeamte entdecken Drogen

Marktheidenfeld.Gleich bei zwei Personenkontrollen entdeckten Polizeibeamte in Marktheidenfeld am Montagabend Betäubungsmittel. In den frühen Abendstunden wurde bei einem 23-jähriger Mann ein Tütchen Kräutermischung sichergestellt. Bei diesen „Legal Highs“ warnt die Polizei vor den gefährlichen und oftmals nicht absehbaren Folgen, die der Konsum nach sich ziehen könne. Bei den Inhaltsstoffen sind neben synthetischen Cannabinoiden, Kräuter- und Wachsabfällen oftmals auch Aceton und andere Lösungsmittel enthalten, die erhebliche Gesundheitsschäden verursachen könnten. Kurz vor Mitternacht wurde dann ein 26-jähriger Mann kontrolliert, der eine geringe Menge Kokain mit sich führte. Das Rauschgift wurde ebenfalls sichergestellt, der Eigentümer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019