„Prächtige Klangsinnlichkeit“

Homburg.Die beiden nächsten Konzerte in Schloss Homburg am Main finden mit identischem Programm am Samstag, 13. April, um 19 Uhr und Sonntag, 14. April, um 17 Uhr statt. Das Thema lautet „Glanz und Spiritualität der Claviermusik des 17. und 18. Jahrhunderts“.

Michael Günther spielt auf den originalen Instrumenten der Homburger Sammlung. Ein Cembalo aus Rom und eines aus Neapel, beide aus dem 17. Jahrhundert, sowie ein Pantaleon aus Thüringen um 1760 erklingen in Kompositionen von Girolamo Frescobaldi, Johann Jacob Froberger, Domenico Scarlatti, dem in Würzburg geborenen späteren Hoforganisten am Wiener Stephansdom, Ferdinand Tobias Richter, und Carl Philipp Emanuel Bach. Neben prächtiger Klangsinnlichkeit sind auch „letzte Gedanken über Leben und Tod“ in Töne gefasst, wie der Veranstalter mitteilt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019