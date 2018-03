Praktische Übungen

Anzeige

Main-Spessart-Kreis.Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart veranstaltet in Kooperation mit dem Bund Naturschutz Marktheidenfeld am Freitag, 9. März, auf der BN-eigenen Streuobstwiese „Am Rebschnittgarten“ am Ortsrand von Marktheidenfeld eine Nachmittagsveranstaltung zum Thema „Fachgerechter Schnitt alter Obstbäume“.

Referent ist Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege Hilmar Keller. Die Veranstaltung startet um 13 Uhr mit einer kurzen theoretischen Einführung. Anschließend wird das Erlernte anhand von Schnittdemonstrationen und eigenen Schnittübungen in die Praxis umgesetzt. Grundkenntnisse im Obstbaumschnitt sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Eine Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung möglich.

Anmerkung: Aufgrund der kalten Witterung sowie krankheitsbedingter Ausfälle wurde das für den heutigen Samstag angesetzte Grundlagenseminar „Obstbaumschnitt“ auf Samstag, 10. März, verschoben. Anmeldungen sind noch möglich.