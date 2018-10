Preis für Integrationsprojekt

Vertreter des Projekts „Minigolf“ beka-men in der Residenz ihren Preis. © Cekys

Marktheidenfeld.Große Freude herrschte bei der Jugendpflege der Stadt Marktheidenfeld. Die Verantwortlichen des Projekts „Minigolf Marktheidenfeld“ landeten beim Integrationspreis der Regierung von Unterfranken auf dem zweiten Platz. Prämiert wurden Projekte, die sich mit dem Thema Integration in beeindruckender Weise auseinandergesetzt haben. Seit einigen Jahren liegt der komplette Betrieb des Marktheidenfelder Minigolfplatzes in der Hand von jungen geflüchteten Menschen. Dadurch entsteht ein informeller Kontakt zwischen geflüchteten Menschen und einheimischen Minigolfern, zum anderen vertiefen die jungen Minigolf-Betreiber ihre Deutschkenntnisse.„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, betonten Grmaalem Desta und Shahin Sarvari, die das Minigolf-Projekt bei der Preisverleihung in der Würzburger Residenz vorstellten. Verbunden mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 1500 Euro. pm

