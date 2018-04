Prüfdienst checkt umsonst Fahrzeuge

Anzeige

Kreuzwertheim.Der mobile Prüfdienst des ADAC Nordbayern ist im Auftrag der Verkehrssicherheit auf den nordbayerischen Straßen unterwegs und macht von April bis Mai Halt in Unter- und Mittelfranken. Auch in Kreuzwertheim bietet der Prüfzug am Montag und Dienstag, 9./10. April, von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr am Festplatz am Main seine Dienste an.

Kostenlose Leistungen

ADAC-Mitglieder erhalten vor Ort einen Bremsen- sowie einen Stoßdämpfertest und können noch eine weitere dritte Prüfart aus folgendem Angebot wählen: Reifenprofilmessung, Batterietest, Beleuchtungstest oder Bremsflüssigkeitstest.

Nicht-Mitglieder erhalten eine Prüfart aus dem kompletten Portfolio nach Wahl. Die angebotenen Prüfleistungen sind für alle kostenlos.