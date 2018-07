Quätschichkönigin wird wieder gekürt

Anzeige

Mit einer Stammwürze von 13,5 Prozent und einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent dürfe es sich mit Fug und Recht „Festbier“ nennen, so Müller über den „süffigen, bernsteinfarbenen, körperreichen ‚Goldspecht’“.

Das Kreuzwertheimer Traditionsfest lebe „von seiner Herzlichkeit und Ehrlichkeit und von seinen zufriedenen Gästen“, betonte einmal mehr Bürgermeister Thoma. Es lebe aber auch und gerade von den zahlreichen Helfern und vom Quätschichfestgremium, das für die Organisation der vier Festtage verantwortlich zeichnet.

In dessen Reihen wird es – nach dem Fest – erstmals wieder eine Veränderung geben. Margit Flegler, bislang für die Finanzen verantwortlich, scheidet aus. Ihr folgt Nadine Lutz nach. Romana Click, Anton Futschek und Siegfried Göbel bleiben, zumindest vorerst noch, auf ihren Posten.

„Das Übliche bekommen Sie überall. Aber nicht bei uns“, kündigte Klaus Thoma an. Da sich das Fest heuer zum 65. Mal jähre, warte man mit einigen besonderen Schmankerln auf. Dazu gehöre die Quätschichkönigin, die Thoma in etwa zwei Wochen der Öffentlichkeit präsentieren will.

Der Eröffnung der Veranstaltung am Freitag, 31. August, sollen Oldtimer einen besonderen Glanz verleihen. Dazu werde der Männergesangverein „einige chromblitzende Lieder“ singen. „Eventuell warten wir mit einem besonderen Star auf“, heizte der Bürgermeister die Spannung noch ein wenig an.

Natürlich hatte sich der Redner auch zum Gerstensaft einige wohlklingende Worte zurechtgelegt, die er schmunzelnd mit aktueller Politik verknüpfte: „Bei uns gibt es kein wirkungsgleiches Bier, wir brauchen auch keinen Masterplan dafür und niemand, der Durst hat, soll an unserer Gemarkungsgrenze abgewiesen werden.“ Der Genuss des Bieres verlange, dass man offen und unvoreingenommen darangehe. Auch gehöre generelles Interesse am Menschen und an weltoffenen Gesprächen dazu.

