Reichhaltiges Programm für wenig Geld geboten

Karlstadt.Für alle Kinder und Jugendliche, die in den Ferien etwas unternehmen und dabei trotzdem Geld sparen wollen, ist der Ferienpass der Kommunalen Jugendarbeit im Landkreis Main-Spessart genau das Richtige.

Einrichtungen locken

Für wenig Geld gibt es ein reichhaltiges Angebot, das den investierten Betrag um ein Vielfaches übersteigt. Viele Einrichtungen locken mit tollen Vergünstigungen und versprechen jede Menge Spaß.

Bis 17 Jahre

Der Ferienpass kann in den bayerischen Oster-, Pfingst- und Sommerferien von Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren genutzt werden.

Zu erwerben ist der Ferienpass in den Geschäftsstellen der Sparkassen und Raiffeisenbanken, in teilnehmenden Kindergärten sowie in den Verkaufsstellen von Bäckerei MaxlBäck und den Burglichtspiele Karlstadt.

Außerdem gibt es den Pass in fast allen Städten, Gemeinden und natürlich direkt in der Kommunalen Jugendarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019