Unterricht einmal anders als gewohnt anzubieten, das war das Ziel der Kreuzwertheimer Musikschule in der zu Ende gehenden Woche. Das erste „MusikCamp“ war ein voller Erfolg.

Kreuzwertheim. Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. Möchte man jetzt im „Drum Circle“ spielen, oder lieber im Ohrwurmorchester? Braucht es für ein Orchester viele verschiedene Instrumente oder reicht auch nur eine bestimmte Art? Warum ist die Ukulele so beliebt und der E-Bass nicht so sehr? Brauche ich überhaupt Training im Notenlesen, wenn ich doch auch Improvisieren kann? Wie trainiere ich meine Stimme und wie mache ich mit ihr Musik – ohne wirklich zu singen? Und wenn ein Rhythmus auf Wanderschaft geschickt wird, kann der dann auch verloren gehen?

Rhythmus „eingefangen“

Die letzte Frage hat sich leicht beantworten lassen, zumindest für die Teilnehmer des Workshops „Bodypercussion & Boomwhackers“ mit Petra Röhrig. Der Rhythmus kann tatsächlich verloren gehen und muss dann wieder „eingefangen“ werden. Aber was um Himmels willen ist denn Bodypercussion und was sind Boomwhackers für neumodisches Zeug? Im „MusikCamp“ der Musikschule des Musizierkreises Kreuzwertheim konnte man das in der zu Ende gehenden Woche lernen, wenn man zuvor bei der „Qual der Wahl“ unter den angebotenen 23 verschiedenen Kursen sein Kreuzchen genau an dieser Stelle gesetzt hat.