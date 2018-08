Röttbach ergattert Platz drei

Kreuzwertheim.Blumenschmuck setzt farbliche Akzente in den Städten und Dörfern. Pflanzgefäße an Fenstern, Balkonen und Terrassen mit Stauden, Sommerblumen und mediterranen Gewächsen geben Fassaden, Höfen und Hauseingängen nicht nur Farbe, sie sind auch Ausdruck von Tradition und Lebensfreude und somit auch ein echter Wohlfühl-Aspekt.

Leider ist der Umfang des Blumenschmucks in vielen Orten tendenziell weiter rückläufig. Dies ist insbesondere in den Neubaugebieten und leider auch immer mehr in den Altortbereichen zu beobachten. Neben gesellschaftlichen Veränderungen ist der häufigste Grund der nicht unerhebliche Arbeitseinsatz für die Pflege der Bepflanzungen. Um diesem Trend entgegen zu wirken rief der Main-Spessart-Kreis auch in diesem Jahr wieder einen Blumenschmuckwettbewerb aus.

Die Bewertungskommission war im Zeitraum vom 31. Juli bis 1. August im gesamten Landkreis unterwegs, um die angemeldeten Ortschaften zu begutachten. Bewertet wurde der Ist-Zustand am Bewertungstag. Bewertungskriterien waren neben dem örtlichen Gesamteindruck, der Pflegezustand, die Pflanzenauswahl und die farbliche Abstimmung.

Unter der Leitung von Hilmar Keller, Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege des Landkreises Main-Spessart wählte die Bewertungskommission Habichsthal, Halsbach, Massenbuch zu den Gewinnern. der Ortsteil Röttbach der Marktgemeinde Kreuzwertheim belegte neben weiteren Preisträgern einen dritten Platz.

