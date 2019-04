Saubere Intonation und feinfühlige Dynamik

Kreuzwertheim.Ein Benefizkonzert mit dem Chor „Via Vicis“ unter Leitung von Hubert Hoche fand zugunsten des Vereins „Paul“ am Sonntagnachmittag in der katholischen Heiligkreuzkirche statt.

Für Freunde der gepflegten Chormusik war es ein ganz besonderes Erlebnis und so waren viele aktive Chorsänger und Chorleiter gekommen, um ein Chorkonzert erster Güte zu erleben.

Gertrud Schauber begrüßte die zahlreichen Zuhörer. „Ich bin sehr glücklich und stolz.“ Sie informierte, dass die Unterstützung von Projekten in Ghana durch den Verein im 20. Jahr bestehe. So ermöglichen die engen persönlichen Beziehungen eine effektive projektorientierte Unterstützung der Bevölkerung ohne Verwaltungskosten. Für die katholische Pfarrgemeinde hieß Diakon Thomas Pfeifer Chor und Zuhörer zum Konzert am Misereor-Sonntag willkommen, der auch „Barmherzigkeitssonntag“ genannt wird.

Frage nach Gerechtigkeit

„Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen“: Mit dem mehrmaligen eindringlichen Fortissimo-Ruf begann das Konzert mit der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Die Worte aus dem Buch Hiob konnten hierauf keine einfache Antwort geben. Auch in Johannes Brahms’ Motette bleibt sie letztlich unbeantwortet.

Weitere Chorsätze zum Thema „Mensch und Gott“ waren „God so loved the world“ des Engländers Bob Chilcott, der zwölf Jahre bei den King’s Singers seine tiefe christliche Überzeugung mit musikalischen Mitteln zum Ausdruck brachte.

Mit einem langen Crescendo, mit sauberer Intonation und feinfühliger Dynamik überzeugte der Chor unter Führung seines kompetenten und souveränen Dirigenten.

„O gracious light“, eine feierliche Hymne zum Lobpreis der Heiligen Dreifaltigkeit aus einem amerikanischen Gebetbuch, begann wieder verhalten und steigerte sich zu überzeugtem Jubel.

„Mensch, Liebe und Natur“

Das zweites Konzertthema „Mensch, Liebe und Natur“ beschrieb der zeitgenössische Komponist Nicholas Myers mit „The winter’s night“ einfühlsam und sanft mit schwebenden Akkorden. Frühlingslieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy standen, auch angesichts der durch die Kirchenfenster strahlenden Frühlingssonne, im Mittelpunkt des Konzerts.

Der Männerchor begann zweistimmig in munterer Bewegung, die Frauenstimmen führten zur Erkenntnis und luden zum Gebet ein: „Du geliebte Frühlingsluft“. Sie flehten eindringlich „Lasst mich ruhn und bitten“ und erzählten melancholisch und zuversichtlich zugleich „Auf ihrem Grab, da steht eine Linde.“

Auf dem Grab des verstorbenen Liebespaares wächst ein Baum, der Kreislauf von Natur und Liebe beginnt von Neuem.

Sarah Quartel, geboren 1982, ist Komponistin und Ärztin in Kanada und Hawaii. Für dreistimmige Frauenchöre schrieb sie „Songbird“, ein bemerkenswertes Stück, das Vogelgezwitscher eindrucksvoll imitiert.

Der Frauenchor begann unisono, wurde mehrstimmig, steigert sich zu verschiedenen gleichzeitigen Rhythmen und fand wieder zu einem gemeinsamen, dezenten Schlusston zusammen.

Augenzwinkernder Witz

John Farmer und Thomas Morley sind berühmte Repräsentanten der englischen Madrigalkunst des 16. Jahrhunderts. Die Themen und Texte sind zeitlos, durchaus ernst, aber von besonderem augenzwinkernden Witz geprägt: Eine junge Schäferin hütet ihre Tiere an geheimem Ort, ihr Geliebter macht sich auf die Suche nach ihr, bis er mit einem innigen Kuss belohnt wird.

Morleys Tanz in den Mai „Now is the month of maying“ hat einen ebenso leicht prickelnden Text und ließ der Fantasie auch vor vier Jahrhunderten schon individuelle Spielräume.

Morley war Organist der Westminster Abbey und Gentleman der hoch angesehenen Chapel Royal. „Il est bel et bon“ von Pierre Passerau beschloss das Programm. Hier und in der Zugabe ging es erneut um Beziehungen zwischen Frauen und (Ehe-)Männern („mon mari“). Die Sänger zeichneten mit mitreißenden musikalischen Mitteln wiederum anschauliche Bilder.

Prägnant und passgenau

„Grandios“ beschrieb Gertrud Schauber am Schluss prägnant, aber passgenau das Konzert. Das Publikum stimmte mit stehenden Ovationen zu.

Es dauerte noch eine ganze Weile, bis man sich von den Sängern des Chores und seinem Dirigenten Hubert Hoche auf der Kirchentreppe verabschiedet hatte. rl

