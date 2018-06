Schlag ins Gesicht

Anzeige

Hasloch.Zwei Männer (32 und 39 Jahre alt) sind am Sonntag kurz vor Mitternacht in einer Wohnung in der Kreuzwertheimer Straße in Streit geraten, wobei der 32-jährige dem 39-jährigen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Schläger nicht mehr in der Wohnung.

Der Geschädigte hatte eine Platzwunde über dem rechten Auge. Er musste deshalb ins Krankenhaus Wertheim gebracht und dort versorgt werden.

Sein Kontrahent wurde später in seiner Wohnung in Wertheim angetroffen. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Alcotest ergab bei beiden Männern den exakt gleichen Wert von 1,22 mg/l (umgerechnet rund 2,44 Promille). pol