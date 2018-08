Schlagerstar Patrick Lindner begeisterte seine Fans

Anzeige

Marktheidenfeld.Zur 70. Laurenzi-Messe sorgten beim Seniorennachmittag zunächst die „Waldzeller Musikanten“ für ordentliche Stimmungsmusik. Mit Stücken wie „Mondschein an der Eger“ oder den „Gablonzer Perlen“ leisteten sie exzellente Vorarbeit für den Auftritt des Kult-Schlagerstars und Entertainers Patrick Lindner. Mit viel Applaus wurde Lindner im sehr gut besuchten Festzelt empfangen und konnte mit seinen vielen Hits seine Fans begeistern. „Die kleinen Dinge des Lebens“, „Gefühl ist eine Achterbahn“ oder „Die kloane Tür zum Paradies“ lösten großen Beifall aus. Patrick Lindner feiert im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und bedankte sich bei seinen vielen Anhängern für die lange Treue. Die Laurenzi-Messe am Mainufer in Marktheidenfeld läuft noch bis zum 19. August. Bild: Watzka