Schmiede bringen Metall zum Glühen

Zu einem internationalen Schmiedekunst-Event treffen sich Lehrlinge und Wandergesellen vom 16. bis 19. August auf dem Haslocher Eisenhammer.

Hasloch. Heute gibt es im In- und Ausland zwischen 500 und 600 Wandergesellen verschiedener Gewerke, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Walz sind.

Das Schmiedehandwerk Im alten Ägypten und Indien wurden bereits vor 5000 Jahren ge-schmiedete Werkzeuge aus Kupfer und Bronze gefertigt, seit etwa 1200 vor Christus wird auch Eisen verarbeitet. Der Internationale Fachverband Gestaltender Schmiede (IFGS) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das internationale Schmiedehandwerk kulturell zu erhalten und wirtschaftlich zu fördern. Mit Ausstellungen, internationalen Schmiedetreffen, Live-Vorführungen und Öffentlichkeitsarbeit entsteht ein Netzwerk für Schmiede. Weitere Informationen gibt es unter www.ifgs.de im Internet. ke

In der traditionellen Kluft, drei Tage und ein Jahr sind die Frauen und Männer auf Wanderschaft. In dieser Zeit dürfen sie ihrem Heimatort nicht näher als 50 Kilometer kommen. So schreibt es die Tradition vor.