Schornsteinfeger zu Besuch

Röttbach.Im Rahmen ihres Jahresthemas „Komm bau’ ein Haus“ waren die Kinder vom Kindergarten Röttbach schon sehr viel unterwegs gewesen. Jetzt, kurz vor den Sommerferien, stand noch der Besuch vom Schornsteinfeger an, auf den natürlich alle gespannt warteten.

Zu Beginn versammelten sich erst einmal alle in der Turnhalle, um zu sehen, was Gerd Diehm und sein Kollege alles mitgebracht hatten.

Allen fiel sofort auf, dass Schornsteinfeger ganz in schwarz gekleidet sind, klar die machen ja auch den Schornstein sauber, da wäre eine andere Farbe unpraktisch gewesen. So ganz unbekannt war den Kindern der Schornsteinfeger auch nicht, kommt dieser doch einmal im Jahr in die Häuser um nach den Kaminen und Heizungen zu sehen.

Alles in Ordnung

Und ein Schornsteinfeger braucht viele Dinge für seine Arbeit, hat er doch gleich immer mehrere „Besen“ zum Auskehren der Kamine dabei und natürlich auch immer eine Schaufel um den Rus aufzukehren. Klar, dass alle Kinder dies unbedingt auch einmal miterleben wollten. Zuerst ging es in den Keller des Kindergartens zur Heizung, denn der Schornsteinfeger hat auch die Aufgabe zu überprüfen, ob hier alles stimmt.

Nachdem dort alles in Ordnung war, machten die Kinder sich auf den Weg zu einem der Nachbarhäuser und beobachteten gespannt, wie der Schornsteinfeger mit Hilfe einer Leiter auf das Dach stieg, um dort den Kamin zu reinigen.

Der heruntergerieselte Rus wurde in einen Eimer gekehrt, ganz schön viel, was sich dort in so einem Schornstein ansammelt. Am Ende dieses spannenden Vormittages gab es für jedes Kind ein Schornsteinfeger-Figürchen. kita.

