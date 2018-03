Seit 45 Jahren ist auf sie stets Verlass

Anzeige

Kreuzwertheim.Nicht nur die Musik sowie die jungen Gesangs- und Instrumentaltalente standen beim Konzert des Musizierkreises am Sonntagnachmittag in der Kreuzwertheimer Dreschhalle im Mittelpunkt, sondern auch eine Person – obwohl sie eigentlich alles, nur eben das nicht will. Schon Bürgermeister Klaus Thoma würdigte in seinen Grußworten das Engagement und die Verdienste von Bärbel Klüpfel, die unter anderem auch bei dieser Veranstaltung in der, so Thoma, „Mainphilharmonie“ Dreschhalle, wieder durch das Programm führte.

Als sie dann selbst am Ende von rund zweieinhalb Stunden auf die Anfänge vor jetzt ziemlich genau 45 Jahren zu sprechen kam, beschlich so manchen im Publikum ein flaues Gefühl im Magen. Sollte das etwa eine Abschiedsrede werden?

Es war, erinnerte Klüpfel, im März 1973, als unter der Ägide und auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Hans Schneider der „organisierte Musikunterricht“ in Kreuzwertheim begann. Bärbel Klüpfel war von Anfang an dabei. „Das von Schneider gegebene Versprechen, der Gemeinderat und ich, wir unterstützen sie, ist seither immer eingehalten worden.“ Was daraus geworden ist, zeigte das Konzert.