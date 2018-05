Anzeige

Main-Spessart-Kreis.Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart veranstaltet für alle Obst- und Gartenbauvereinsmitglieder und Interessierte am Freitag, 25. Mai, von 14 bis 17 Uhr in Laudenbach ein Seminar über Pflanzenschutz. Die Teilnehmer lernen Pflanzenschutzprobleme im Obstbau kennen, und wie man am besten dagegen vorgeht. Die Teilnehmer sollen, wenn vorhanden, eine Lupe sowie wetterfeste Kleidung mitbringen. Eine schriftliche Anmeldung bis zum 22. Mai ist nötig. Ansprechpartner ist Hilmar Keller, 0 93 53 / 7 93 18 05, E-Mail: Hilmar.Keller@Lramsp.de. Das Anmeldeformular kann unter www.main-spessart.de unter Themen Umwelt & Natur, heruntergeladen werden. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig.