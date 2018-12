Sie engagiert sich zum Wohle anderer

Kreuzwertheim.Sie „engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten im kirchlichen, sozialen und völkerverbindenden Bereich“. So hieß es, nüchtern-korrekt, in der Begründung, als Gertrud Schauber vor nunmehr fast zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Ausgezeichnet wurde sie damals vor allem für das Engagement in dem von ihr, gemeinsam mit einigen Mitstreitern, im Jahr 2000 gegründeten Verein „Paul“, was ausgeschrieben für „Partnerschaft unterstützt Lebenslinien“ steht. Bis heute ist Gertrud Schauber dessen Vorsitzende. Der von „Paul“ alljährlich veranstaltete „Tag für Ghana“ gehört seither unverzichtbar zum Terminkalender der Marktgemeinde.

Man könnte sagen, Gertrud Schauber hat sich im Laufe ihres nunmehr 80 Jahre währenden Lebens Kreuzwertheim allmählich angenähert und hier nun feste Wurzeln geschlagen. Geboren als Gertrud Borgmann am 18. Dezember in Königreich bei Hamburg, hat sie ihrer „Kindheit unterm Kirschbaum“ im Alten Land ein kleines Buch gewidmet. Aufgewachsen in einem Obstbaubetrieb schien der weitere Weg vorgezeichnet. Sie besuchte die Staatliche Landfrauenschule in Tauberbischofsheim, um dort eine Lehre in ländlicher Hauswirtschaft zu absolvieren. Mitschülerin war eine Cousine von Paul Schauber.

Leben mit vielen Wendungen

So hat sie ihren späteren Ehemann kennengelernt, den sie 1965 in Tauberbischofsheim heiratete. Da hatte die junge Frau ihren Berufsweg längst geändert, hatte in Hannover evangelische Theologie studiert und war als Diakonin in Ostfriesland eingesetzt. Eine „kirchliche Karriere“ scheitert vielleicht auch daran, dass ihr Ehemann katholisch ist.

So nimmt ihr Leben eine weitere Wendung. Gertrud Schauber ist – natürlich – an der Seite ihres Mannes, als dieser in den 1070er Jahren das staatliche Weingut in Lauda leitet. Sie folgt ihm zur Zwischenstation in Weikersheim und gemeinsam kommen sie schließlich 1980 nach Kreuzwertheim, wo Paul Schauber die Leitung des Fürstlichen Weingutes übernimmt. Gertrud Schauber ist für die Kellerbuchführung und den Verkauf zuständig.

Drei Kinder werden dem Paar geboren, doch die beiden Söhne Christoph und Tobias kommen schon in jungen Jahren auf tragische Weise ums Leben. Ihre tiefe Verwurzelung im Glauben sorgt wohl auch dafür, dass Gertrud Schauber ob dieser Schicksalsschläge nicht verbittert. Nach dem gemeinsamen Eintritt in den Ruhestand besucht das Ehepaar Tochter Almuth, die in Accra, der Hauptstadt Ghanas, arbeitet. Die Erfahrungen und Erlebnisse dort prägen Gertrud Schaubers weiteres Leben nachhaltig.

Sie berichtet bei allen sich bietenden Gelegenheiten, erhält Spenden und leitet sie ungeschmälert weiter, unter anderem zur Unterstützung eines Straßenkinderprojektes. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes 1998 gründet Gertrud Schauber im Jahr 2000 den Verein „Paul“. Sie engagiert sich aber auch kirchlich, in der Ökumene und für Senioren. Auszeichnungen, die sie für ihren Einsatz erhält, nimmt sie bescheiden und immer im Namen derer an, die mit ihr streiten.

