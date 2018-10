Sonne liefert Energie für Radiosender

Ein vielfältiges Programm für die gute Sache bot der „Tag für Ghana“. Dank zahlreicher Gäste und Helfer konnte viel Geld für die Projekte generiert werden.

Kreuzwertheim. Inzwischen ist der „Tag für Ghana“ in der Kreuzwertheimer Dreschhalle schon eine Tradition, die Gäste über die Marktgemeinde hinaus anlockt. Am vergangenen Sonntag fand er bereits zum 19. Mal statt. In diesem Jahr stand dieser Tag unter dem Motto: „Sonnenkraft Entwicklung schafft“.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Halle, den der katholische Diakon Thomas Pfeifer und die evangelische Pfarrerin Stephanie Wegner zelebrierten. Mitgestaltet wurde er von den Kindern der Kindertagesstätte Turnplatzstraße und des evangelischen Kirchenchors mit der Solistin Bianca Schütz.

Bei der Kollekte kamen zugunsten des Vereins 669 Euro zusammen. In einem anschließenden Dialoggespräch gingen Almuth Schauber vom Verein „Paul“ und Wolfgang Finger vom Verein Technologietransfer für Notleidende (TTN) auf das Motto des Ghanatags ein.

Solarenergie soll helfen

Es bezieht sich auf die Photovoltaikanlage, die „Paul“ dem von ihnen unterstützten Radiosender „Radio Builsa – Almuth Schauber Studio“ in der Stadt Sandema in Ghana zur Verfügung stellte. Diese Anlage ist seit Frühjahr 2017 in Betrieb. Der Radiosender ist für die Menschen der Region eine wichtige Informationsquelle, denn er sendet in der Muttersprache der Region. So werden den Menschen Informationen und Aufklärungsarbeit ermöglicht.

Bisher hatte der Sender mit den sehr hohen Stromkosten zu kämpfen, deren Preise sogar über dem Niveau in Deutschland liegen. Hinzu kam die instabile Versorgung mit bis zu 30 Stromausfällen am Tag. Das führte nicht nur zu Problemen beim Sendebetrieb, sondern verursachte auch Schäden am Equipment. „Unser Ziel war, eine größere Betriebssicherheit und eine Kostensenkung zu erreichen, um den Sendebetrieb sicherzustellen“, sagte Schauber.

„Paul“ finanzierte die Photovoltaikanlage. Zusammen mit TTN führte der Verein die Planungen durch und unterstützte die Techniker vor Ort aus der Ferne bei der Installation. „Die Planungen für die Anlage begannen 2016“ erzählte Finger. Er betreut diese per Fernwartungsmodul von Deutschland aus und kann so den Menschen vor Ort rechtzeitig bei Problemen helfen.

Die Anlage verfügt über einen Akku, der den Sender bei wenig Sonne oder in den Abendstunden mit gespeichertem Strom versorgt. „Soweit möglich, soll Sonnenenergie für den Sendebetrieb verwendet werden“, machte Almuth Schauber das Ziel deutlich. Mit der Anlage wolle man zudem den Beweis antreten, dass die Technik der erneuerbaren Energien funktioniere.

Recht auf Entwicklung

Mit dem Tagesthema wollten die Vereinsverantwortlichen zusätzlich das Recht der Entwicklung aller Menschen auf der Welt verdeutlichen. Dazu gehöre auch der gerechte Zugang zu Ressourcen und der verantwortungsvolle Umgang mit diesen. „Auch wir können zur globalen Gerechtigkeit durch unsere Lebensweise beitragen.“ Insbesondere verwies sie auf die Verantwortung der Industrienationen weltweit, für ein Aufhalten des Klimawandels zu sorgen. Dessen Folgen seien in Ghana bereits mit aller Kraft spürbar. Die Solaranlage soll deshalb auch ein Zeichen sein, umzudenken.

Zur Mittagszeit unterhielt die Külsheimer Gruppe „Blefono“ die Gäste. Passend zum Tag gab es zum Mittagessen drei afrikanische Gerichte zur Auswahl. An den Tischen des Basars konnte man sich mit Schmuck und vielen weiteren schönen Dingen im afrikanischen Design eindecken und durch die Einhamen helfen. Das Nachmittagsprogramm wurde von den Kindern der Grundschule Kreuzwertheim, Musikschülern des Musizierkreises Kreuzwertheim und dem Kinder- und Jugendchor „Believe“ gestaltet.

Ein Höhepunkt des Tages war der Fotobericht von Almuth Schauber über ihren letzten Aufenthalt in Nordghana. Im März besuchte sie drei Wochen lang die von „Paul“ unterstützten Projekte. Sie berichtete von einem Fest anläßlich des zehnjährigen Bestehens von Radio Builsa. Am Festakt hättenneben einer bekannten Sängerin zahlreiche bedeutende Politiker des Distrikts teilgenommen.

Weiter beschrieb sie ihre Erlebnisse auf dem traditionellen Markt der Distrikthauptstadt Sandema. Auch dort gebe es neben dem umweltfreundlichen offenen Verkauf inzwischen viele Produkte, die in Plastik eingepackt sind. Auf den Märkten fänden sich viele Gegenstände, die dem natürlichen Heilen und dem Voodoo dienen. „Informationen zum Thema geben die Händler jedoch kaum“, erzählte sie.

Lernen könnten die Deutschen vom Einsatz des „mobilen Geldes.“ So habne sich in Ghana Bezahlung und Geldtransfer zwischen Privatpersonen über das Smartphone etabliert. Damit habe man einen Ersatz für die wenig vorhandenen Bankfilialen vor Ort geschaffen.

Als vorbildhaft sah sie auch den Umgang mit tierischen Lebensmitteln. „Jedes Teil einen getöteten Tieres wird verwendet, weil es einen Wert hat.“

Gesamterlös für soziale Projekte

Am Ghanatag wurden auch wieder Kartoffeln aus Mecklenburg verkauft. Diese waren bereits am Nachmittag vergriffen. Theresa Tröltzsch aus Boizenburg an der Elbe, die den Verein mit den Kartoffeln unterstützt, übergab an Gertrud und Almuth Schauber am Ende des Tages Einnahmen von 1354 Euro. Mit dem Gesamterlös des Ghanatages unterstützt „Paul“ drei ihrer Projekte zum Wohle der Menschen in Ghana.

