Spannende Strecke bewältigen

Kreuzwertheim.Es gibt wieder etwas Neues beim TSV Jahn Kreuzwertheim. Neben dem traditionellen „Kaffelsteinlauf“ und dem noch nicht ganz so alten Lauf „Rund um den Schützenwald“ feiert am Sonntag, 7. Juli, ein neuer Wettbewerb Premiere: der „Lauf ins Himmelreich“. Eine anspruchsvolle, interessante Strecke über 14 Kilometer mit Steigungen und Gefälle, durch ein Landschaftsschutzgebiet und entlang des Mains erwartet die Läufer.

Die Organisatoren, Peter Kuhn, Jochen Schneider und Günter Herberich, geraten bei der Beschreibung förmlich ins Schwärmen: „Bei Landschaftsläufen kann man hervorragend die Natur genießen und die atemberaubende Umgebung laufend bestaunen.“

Da gerät fast in Vergessenheit, dass auf 14 Kilometern Länge in „malerischer Kulisse“ auch 300 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Los geht es, wie auch beim Kaffelstein- und beim Schützenwaldlauf, in der „Quätschicharena“. Der Start ist für neun Uhr vorgesehen. Der erste Teil der Strecke führt leicht ansteigend in den Wald in Richtung Rainberg. Dann führt der Lauf über Waldwege und Trails, den Heunweg entlang zum Himmelreich am Main. Weiter geht es auf dem Maintal-Radweg. An der Eichler Schleuse ist eine Verpflegungsstation vorgesehen.

Die Spreu vom Weizen

Zurück im Kreuzwertheimer Wald erwarten die Verantwortlichen, dass sich nun „die Spreu vom Weizen trennt“. Denn es geht ziemlich steil nach oben bis zu den Weinbergen des Kaffelsteins. Wer kann, genießt den tollen Ausblick auf die Mainschleife in Richtung Eichel und Wertheim, ehe man, vorbei am Kaffelsteindenkmal, auf dem letzten Kilometer den Berg hinunter dem Ziel in der „Quätschicharena“ entgegen strebt. Dort warten Pokale, Sachpreise und Urkunden auf die erfolgreichsten Läufer.

Die gibt es auch für die Sieger des traditionellen „Laufs um den Kaffelstein“, dessen Startschuss um 9.30 Uhr fällt und für die Gewinner des Schülerlaufes „Rund um den Schützenwald“. Bei diesem wird um 10.45 Uhr gestartet.

Voranmeldungen für die Läufe sind noch bis zum Freitag, 5. Juli, über die Internetseite www.tsv-jahn-kreuzwertheim.de möglich. Es wird ein Startgeld erhoben.

Nachmeldungen werden bis 30 Minuten vor dem Start entgegengenommen. ek

