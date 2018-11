Spannung steigt weiter an

Marktheidenfeld.Die Spannung im Franck-Haus steigt: Noch bis Sonntag, 9. Dezember, können die Besucher der Kunstpreis-Ausstellung per Stimmkarte den Publikums-Preisträger der Stadt Marktheidenfeld wählen. Eine Jury bestimmte zudem den Kunstpreisträger. Teilnehmen konnten Künstler aus Unterfranken und dem Main-Tauber-Kreis.

Über 70 Teilnehmer

Beide Preise werden am 16. Dezember um 16 Uhr im Rahmen einer Midissage feierlich vergeben. Über 70 Kreative aus der Region beteiligten sich mit 100 eingereichten Werken am elften Kunstpreis, der in diesem Jahr in der Kategorie Zeichnung unter dem Thema „Gedankenstrich“ steht. Das Teilnehmerfeld reicht von Aschaffenburg bis Haßfurt über Bad Kissingen bis Wertheim und unterstreicht die enorme Bedeutung des Kunstpreises für die Region. 42 Werke von 36 Künstlern sind laut Veranstalter noch bis 30. Dezember im Marktheidenfelder Franck-Haus in der Untertorstraße zu sehen.

Der Kunstpreis der Stadt Marktheidenfeld ist mit 2000 Euro dotiert und wird vom Marktheidenfelder Unternehmen Warema gestiftet. Fertig Motors sponsort den Publikumspreis in Höhe von 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018