„Sparstrumpf“ ist gut gefüllt

Kreuzwertheim.Es dauerte knapp zwölf Minuten, dann war ein vorläufiger Schlussstrich gezogen unter die Jahresrechnung 2017 und der öffentliche Teil der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim am Donnerstagabend damit abgeschlossen.

Der Gemeinschaftsvorsitzende, Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma, hatte zuvor gute Nachrichten verkünden können. Das Rechnungsergebnis liegt nahe an den Haushaltsansätzen, Abweichungen wirkten sich positiv aus. So war die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit rund 66 879 Euro deutlich höher, als die im Etat veranschlagten 12 000 Euro.

Da die Verwaltungsgemeinschaft schuldenfrei ist und keine Kredittilgung zu leisten ist, müsste eigentlich gar keine Zuführung mehr erwirtschaftet werden. Verzichtet werden konnte auf die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 12 000 Euro, die zur Mitfinanzierung der Investitionen vorgesehen war, aber nicht benötigt wurde.