Städtebauliche Defizite im Blick

In seiner Begrüßung versuchte Bürgermeister Klaus Thoma den Spagat zwischen: einerseits die Kommune nicht schlecht zu reden, andererseits aber auch darzustellen, dass es „trotz der unverkennbar guten Fortschritte“, seit der Aufnahme in das Bayerische Städtebauförderprogramm 1988, „gewiss immer noch Defizite sowie problematische Entwicklungen“ gibt.

Mancher Missstand besteht fort, mancher ist seither neu entstanden. Und es gibt auch geänderte Anforderungen. So seien künftig, stärker als bisher, die Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung und von Menschen mit Beeinträchtigungen zu berücksichtigen.

„Konstruktiver Dialog“

Thoma betonte, wie wichtig es ihm und dem Gemeinderat sei, den „konstruktiven Dialog mit den Bürgern“ zu führen. „Nutzen Sie bitte die Mitwirkungsmöglichkeiten und bringen Sie sich ein“, appellierte er. „Es geht schließlich um nichts Geringeres, als um die Zukunft und Lebensqualität Ihres unmittelbaren Lebensumfelds – unserer Gemeinde.“

Den „Blick von außen“ steuerten Johannes Klüpfel, Geschäftsführer des Büros Schirmer Architekten, Stadtplaner aus Würzburg, und sein Mitarbeiter Martin Gebhardt in Wort und vor allem in zahlreichen Bildern bei. Ein gutes Jahr werde man sich mit der Thematik befassen, kündigte Klüpfel an. Noch vor der Sommerpause soll demnach eine Projektwerkstatt stattfinden, spätestens Anfang 2019 will man die Abschlussberichte vorlegen.

Eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung – die für Kreuzwertheim aber immerhin moderater ausfällt, als für den Main-Spessart-Kreis –, eine sich umkehrende Alterspyramide, die Entwicklung hin zu kleineren Haushalten mit entsprechenden Wohnungsanforderungen und nicht zuletzt die „Querschnittsaufgabe demografischer Wandel“, das waren einige der Schlagworte des Redners.

Die Frage „Was prägt den Ort?“ sollte dann bei einem „Spaziergang“ anhand von Fotos durch Martin Gebhardt beantwortet werden. Positives, wie etwa die Blickbeziehungen zum benachbarten Wertheim, manch reizvolle öffentliche Räume, anspruchsvolle Architektur, durchaus vorhandene innerörtliche Gärten und Freiflächen, „erlebbare Geschichte“ wie etwa das Schloss und die beiden Türme, waren dabei ebenso im Bild festgehalten, wie weniger Erfreuliches.

„Wenn das Herz stirbt, ist außen herum auch Feierabend“, wies Klüpfel auf die Bedeutung des Altorts hin.

Handlungsbedarf sahen die beiden Experten unter anderem in Sachen Verkehr, bei der Gestaltung der Ortsdurchfahrt, sehr großen Asphaltflächen und einer von ihnen so festgestellten „mangelnden Akzeptanz der Umgehung“, was zu noch immer starkem Durchgangsverkehr führe.

In Zweifel gezogen wurde, dass es wirklich Stellplatzdefizite im Altort gibt und bedauert, dass es zwar eine große Parkanlage innerorts gibt, die aber für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Eine Barrierefreiheit sei alleine schon durch die Topografie beeinträchtigt, lautete eine weitere Feststellung.

Dazu kommen „funktionale Mängel“. Keine Gnade fand beim „Blick von außen“ die vor gar nicht allzu langer Zeit eigens angelegte Rollatorspur in der Maingasse. „Betonpflaster in Naturstein, das tut schon ein bisschen weh“, nahmen die Planer hier kein Blatt vor den Mund.

Hohe Bebauungsdichte

Sie konstatierten außerdem eine hohe Bebauungsdichte und dem folgend eine ebensolche Verdichtung: „Vielleicht kann man ja das eine oder andere Gebäude wegnehmen, ohne dass die Struktur zerfällt“, lautete der Vorschlag.

Sanierungsstau an so manchem Gebäude, drohende oder schon bestehende Leerstände, Gestaltungsmängel – „Blau ist keine Fassadenfarbe“ – wurden nicht ausgespart. Auch im Mainvorland wurden Defizite erkannt. „Das kann sehr viel mehr.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018