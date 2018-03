Stellvertreter wird neuer Kommandant

Anzeige

Dank Alexander Scholl, Jugendwart und Verantwortlicher für die Brandschutzerziehung, und dessen Stellvertreter Tobias Mahal blickt die Feuerwehr auf eine erfolgreiche Jugendausbildung. So bestanden fünf Feuerwehranwärter die Zwischenprüfung der Modularen Truppausbildung, die zur Teilnahme am Übungsbetrieb der aktiven Wehr berechtigt. In der Kinderfeuerwehr erhalten Acht- bis Elfjährige einen spielerischen Zugang zur Feuerwehr. Betreut werden die Kinder von Michael Grötzbach und Anke Schütz.

Eine finanzielle Unterstützung gab es durch eine Spende von Trudel Dosch, die auf dem Kreuzwertheimer Weihnachtsmarkt mit ihrem Flohmarkt 320 Euro für die Jugendarbeit der Feuerwehr eingenommen hat. Insgesamt wurde gut gewirtschaftet. Der Feuerwehrverein konnte zahlreiche Anschaffungen der aktiven Wehr mitfinanzieren.

Zur Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft setzt Bürgermeister Klaus Thoma auf Doppelmitgliedschaft von auswärtigen Feuerwehrmitgliedern, die im Gemeindegebiet Kreuzwertheim arbeiten. Erste Maßnahmen in diese Richtung wurden bereits unternommen. Insgesamt wurden 210 000 Euro in die Feuerwehr investiert. Der Bürgermeister kündigte die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Zukunft an. Konkretisiert werde dies durch den Feuerwehrbedarfsplan. Mit Ergebnissen werde zeitnah gerechnet.

Kreisbrandrat Peter Schmidt und Kreisbrandinspektor Michael Rohm betonten ihrerseits nochmals die Wichtigkeit der Mitgliedergewinnung und damit einhergehend der Jugendarbeit.

Fünf Feuerwehrmänner wurden für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet: Christoph Klein (zehn Jahre), Alexander Scholl (20), Jochen May (25), Jürgen Becher und Fred Krichel (beide 40).

Einstimmige Wahl

Unter Vorsitz von Bürgermeister Klaus Thoma wurden schließlich die beiden Kommandanten der Wehr neu gewählt. Zum 15. September endet die Amtszeit des aktuellen Duos, Kommandant Christian Fröber und sein Stellvertreter Andreas Gottschalk. Nach zwölf Jahren im Amt kündigte Fröber an, für eine erneute Wahl nicht mehr anzutreten.

Als alleiniger Kandidat wurde Andreas Gottschalk zur Wahl vorgeschlagen und von den 29 Wahlberechtigten einhellig gewählt. De 49-jährige Oberlöschmeister freute sich über das Vertrauen seiner Kameraden in ihn und auf die anstehenden Aufgaben. Er hoffe auf gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Kreisbrandinspektion. Der gebürtige Karlstädter war vor sechs Jahren zum stellvertretenden Kommandanten gewählt worden.

Dieses Amt übernahm nun Jan Klüpfel. Er setzte sich in geheimer Wahl gegen Tobias Mahal durch. Klüpfel trat der Kreuzwertheimer Wehr bereits in der Jugend bei und wurde 2004 nach erfolgreich absolvierter Grundausbildung in die aktive Wehr übernommen. Der 31-jährige Feuerwehrmann unterstützt die Betreuung der Kinderfeuerwehr und übernahm die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Wehr.

Die wichtigsten Projekte sieht das neue Führungsduo in der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, der aktuell bei einem externen Ingenieurbüro überprüft wird. Hierbei werde gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Bürgermeister Thoma vonnöten sein, um eine bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Immerhin würden in dem Bedarfsplan große Themenfelder von Neubeschaffungen von Fahrzeugen bis zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses thematisiert. Andreas Gottschalk sieht als oberste Priorität die technische Ausrüstung der Wehr. „Mit einem Gebäude löscht man keine Brände“, sagte er.

„Ein neues und modernes Feuerwehrhaus kann allerdings ein Aushängeschild für eine Gemeinde und ihre Feuerwehr sein“, ergänzte Jan Klüpfel. Da spiele durchaus eine entscheidende Rolle bei der Mitgliedergewinnung. Kinder und Jugendliche seien frühzeitig für die Feuerwehr zu begeistern. Auch die Kameraden anderer Wehren, die tagsüber im Gemeindegebiet arbeiten, sowie Verstärkung durch Zugezogene seien Schwerpunkte. Wie erfolgreich das sein kann, zeigt sich am Beispiel des neuen Kommandanten. ffw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018