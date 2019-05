Stern-Wirtin gestorben

Rettersheim.Im Alter von nur 50 Jahren ist am Sonntag Stern-Wirtin Rosi Jeßberger in einem Würzburger Krankenhaus gestorben. Zusammen mit ihrem Ehemann Joachim führte sie seit 25 Jahren in Rettersheim den Gasthof „Zum Stern“, einen der größten Gastronomie-Betriebe der Region.

Den über 200 Jahre alten Traditionsbetrieb leiteten Rosi und Joachim Jeßberger in sechster Generation. Nach der Betriebsübernahme von Joachims Eltern bauten sie den Gasthof kontinuierlich aus, gliederten ein Hotel an, bauten ein neues Ferienhaus mit Appartements und pachteten im Vorjahr das benachbarte Gasthaus „Linde“, um dort ebenfalls Gäste zu beherbergen.

In der kaufmännischen Betriebsführung und im Service lagen die Hauptaufgaben der Unternehmerin. Mit großem Engagement brachte sie sich in den Betrieb ein und war treibende Kraft bei der erfolgreichen Expansion.

Als Rosi Jeßberger vor fünf Jahren die Diagnose einer schweren Erkrankung erhielt, kämpfte sie mit bemerkenswerter Energie gegen die Krankheit und war bis vor wenigen Wochen unermüdlich für ihre Gäste, ihre Mitarbeiter und ihre Familie da. Den Gästen begegnete sie stets freundlich und in einer natürlichen Art. Viele schätzten es sehr, dass sich die Wirtin mit ihnen in Spessarter Mundart unterhielt.

Rosi Jeßberger wurde am 22. Januar 1969 geboren und wuchs in Bischbrunn zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern auf. Die Grundschule besuchte sie in Oberndorf und wechselte anschließend an die Realschule nach Wertheim. Bei den Bischbrunner Musikanten spielte Rosi in jungen Jahren mit Leidenschaft Klarinette.

Nach der Mittleren Reife absolvierte sie eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin. Im Oktober 1993 heiratete sie den Rettersheimer Sternwirt Joachim Jeßberger. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. Ihre letzte Ruhe wird Rosi Jeßberger im Familiengrab der Wirtsfamilie auf dem Rettersheimer Friedhof finden.

Der Termin für die Beerdigung steht noch nicht fest. hw

