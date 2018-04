Tag der Ermutigung und Zuversicht

Anzeige

Kreuzwertheim.Ihre Jubiläumskommunion feierten am Sonntag 32 Frauen und Männer mit einem Festgottesdienst in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche Kreuzwertheim. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde, dessen Leiter und Organist Rainer Lange unterdessen vom katholischen Kollegen Thomas Geuppert in einem „Orgeltausch“ vertreten wurde.

Der Sonntag nach Ostern wird auch „Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“ genannt. Pfarrer Dieter Hammer stellte die Geschichte vom „ungläubigen Thomas“ in Bezug zu Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die sich in der Begegnung des Apostels mit dem auferstandenen Jesus in vielfältiger Weise zeige.

Barmherzig sei es, den Mitmenschen nicht nach dem Äußeren zu beurteilen, nicht abfällig über ihn zu reden. Jesus habe Thomas gegenüber sehr wohl Kritik geäußert, nicht aber über ihn gelästert. So sei der Tag der Jubelkommunion in der Folge der Auferstehung Jesu auch ein Tag der Ermutigung und der Zuversicht und ein „großartiges Werk der Liebe und Barmherzigkeit“.