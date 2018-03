Tatkräftig für Mitmenschen eingesetzt

Anzeige

Kassiererin Gudrun Hofmann lieferte ihren Kassenbericht ab, der ohne Beanstandung verabschiedet wurde.

Höhepunkt des Abends war der Festvortrag von Bürgermeister Klaus Thoma. Mit einer originellen Idee, bei der er den VdK-Ortsverband als Person beschrieb, gab er zunächst einen kurzen Rückblick über die vergangenen 70 Jahre. Er erinnerte an die schreckliche Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Witwen, Waisen und Kriegsversehrte dringend Hilfe benötigten und es damals ein Glücksfall für Kreuzwertheim war, dass Georg Dosch den Ortsverband des VdK ins Leben rief, sein erster Vorsitzender wurde und dieses Amt 54 Jahre lang bekleidete. Auch die beiden folgenden Vorsitzenden Reinhold Ellsässer und Lina Bundschuh hätten sich für den Verband tatkräftig eingesetzt. Seit 2012 sei nun Peter Merkert mit seinem Team an der Spitze des Ortsverbands und würde eine vorbildliche Arbeit leisten. In den vergangenen Jahrzehnten habe der Verband durch den Zusammenschluss mit Röttbach, Hasloch, Hasselberg und Schollbrunn mehrfach seine Struktur weiterentwickelt.

Im Stillen arbeiten

Deutschland sei zwar ein reiches Land, aber es gäbe dennoch viele Sorgenkinder in der Bevölkerung. Insofern habe der VdK heute immer noch eine wichtige Funktion wahrzunehmen, indem er sich gegen Ausgrenzung von Behinderten sowie gegen Kinder- und Altersarmut einsetzt. Der Verband arbeite im Stillen für in Not geratene Menschen und sei daher ein Bollwerk für Solidarität und Mitmenschlichkeit.

Auf die Anregung des Bürgermeisters hin stimmten alle in ein Geburtstagsständchen ein, danach bekam er ein Wildbienenhotel vom Vorsitzenden überreicht.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Anton Breitenbach sagte, dass es die Aufgabe des VdK sei, in der nächsten Zeit der drohenden Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche entgegenzuwirken. Man wolle bei der anstehenden Landtagswahl mit entsprechenden Veranstaltungen auf die sich zur Wahl stellenden Kandidaten einwirken, damit sie sich für die Forderungen des VdK einsetzen.

Nachdem sich Peter Merkert bei der aus ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende ausscheidenden Anita Hilbig und dem ebenfalls aus seinem Amt als Beisitzer ausscheidenden Gerhard Cruse mit einem kleinen Präsent für die von ihnen in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit bedankt hatte, wurde Heike Flegler zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Diese hatte bisher das Amt der Schriftführerin inne. Infolgedessen wurde auch eine neue Schriftführerin gewählt. Sigrun Schwarz aus Hasloch übernahm dieses Amt. Zu einer neuen Betreuerin wurde Emilie Ockfen-Grün aus Röttbach gewählt.

Peter Merkert und Anton Breitenbach ehrten im Anschluss 37 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft: Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Adam Schmidt ausgezeichnet, für 25 Jahre Heinrich Scheurich, Sascha Wilhelm, Thea Wolf und Ursula Wolf geehrt. Geehrt für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Andreas Behl, Manfred Behringer, Petra Grüßung, Eugen Hörner und Bruno Mohr.

Ehrungen

Seit zehn Jahren sind Manfred Becher, Karin Beck, Thomas Boos, Sidika Cevahir, Gerhard Cruse, Wolfgang Fiederling, Gudrun Hofmann, Raimund Hofmann, Frieda Hoh, Gerhard Kern, Stefan Keutel, Anneliese Lang, Elke Lippert, Elmar May, Erika Mohr, Edith Peter, Urula Pramor, Mehmet Saygill, Klaus Schneider, Christa Schoenberg, Renate Schultema, Eckehard Stein, Anton Stöhr, Carola Stöhr-Teichert und Heiko Tokarz beim VdK.

Vom Vorsitzenden wurden noch die Vorhaben dieses Jahres bekanntgegeben, zu denen unter anderem die Muttertagsfahrt auf den Kreuzberg mit Besuch des Hohen Moors, eines Holzschnitzers und abschließender Einkehr im Hofbräukeller in Würzburg, die monatlichen Treffs im Café Hofmann bzw. im Biergarten Ankerplatz, das Herbstfest, die Mitgestaltung des Volkstrauertags und das Adventscafé gehören würden. vdk

