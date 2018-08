Tausende Besucher haben zünftig gefeiert

Marktheidenfeld.Der runde Geburtstag „70 Jahre Laurenzi- Messe“ wurde am Mittwochabend beim festabend im voll besetzten Festzelt zünftig gefeiert.

Eine der besten Damenbands Deutschlands, die „Isartaler Hexen“ drehten dabei mächtig auf: „Brave Mädchen kommen in den Himmel“ spielten die acht Damen zum Einstig, ein Titel mit dem sie beim „Grand Prix der Volksmusik“ schon teilgenommen hatten.

Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder war in ihrer Begrüßungsrede begeistert von den vielen Menschen, die in das Festzelt am Main gekommen waren. Brauerei-Chefin Maria Martin dankte allen Helfern, die an der „Hädefelder Mess“ mitarbeiten und rief den frohen Festbesuchern mit einem Augenzwinkern zu: „Wir haben genug Bier.“

Festwirt Jürgen Papert freute sich sichtlich angesichts des großen Besucheransturms. Das Festzelt fast 4000 Besucher und im Biergarten sind Plätze für 1500 Gäste. Die waren alle besetzt. „Ich war noch nie mit zehn Frauen allein auf der Bühne“, scherzte der Festwirt angesichts der achtköpfigen Damenband, der Bürgermeisterin und der Brauereichefin.

Im weiteren Verlauf des unterhaltsamen Abendprogramms traten noch das Schlager-Duo Anita und Alexandra Hofmann sowie der aus dem „Musikantenstadl“ bekannte Sänger Andy Borg aufauf.

Die 70. Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld endet am Sonntag um 22 Uhr mit einem Musikfeuerwerk an der alten Mainbrücke. Das Höhenfeuerwerk wurde wegen der anhaltenden Trockenheit abgesagt. hw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018