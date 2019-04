Teure Parfüms gestohlen

kreuzwertheim.Hochwertige Parfüms im Gesamtwert von 750 Euro wurden am Montagabend gegen 18.30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße entwendet. Wie auf Videoaufzeichnungen erkennbar ist, hatte ein unbekannter Mann Parfüm-Schachteln ausgepackt und abgelegt. So wurden die Parfümfläschchen ohne Umverpackung mitgenommen. Kurz davor hatte eine Verkäuferin mit dem Mann gesprochen und konnte ihn wie folgt beschreiben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, etwa 160 bis 165 cm groß; er trug eine schwarze Sportjacke mit gelben und schwarzen Ärmelstreifen. Außerdem sprach er gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, unter Telefon 09391/98410 gemeldet werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019